Trekkers verzamelen bij provinciehuis voor nieuw boerenprotest

De eerste boeren arriveerden vrijdagochtend rond kwart over negen met hun tractoren bij het provinciehuis in Den Bosch. Rond halfelf hebben zich zo'n tweehonderd trekkers verzameld in Den Bosch. De actievoerders worden begeleid door de politie. In het provinciehuis wordt opnieuw gedebatteerd over de aanpak van de stikstofcrisis.