'Boeren net als Joden gedeporteerd', voorman Farmers Defence Force blijft bij omstreden uitspraak

Mark van den Oever neemt niets terug van de uitlatingen die hij vrijdagmorgen deed in het provinciehuis in Den Bosch. De Oost-Brabantse voorman van Farmers Defence Force vergeleek de situatie waarin boeren in ons land nu verkeren, met die van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Van den Oever ziet overeenkomsten. Ook gebruikte hij tijdens zijn inspreekrecht de uitspraak ‘wir haben es nicht gewusst’. Hiermee werd de houding van de Duitse bezetter tijdens die oorlog goedgepraat.

'Klimaatsalafisme en corruptie'

“Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: wir haben es nicht gewusst”, zo zei de actieleider letterlijk. Hij had het ook over ‘klimaatsalafisten’ en het ‘corrupte RIVM’. Van den Oevers uitlatingen leidden bij de leden van Provinciale Staten tot geluiden van afschuw. Een deel van zijn achterban kan zich er wel in vinden, zo bleek tijdens de discussie.

Na afloop nam Van den Oever er geen woord van terug. Hij is een man die harde acties en krasse taal niet schuwt. “Het lijkt er toch een beetje op? Ook nu is het een kleine bevolkingsgroep die systematisch in een hoek wordt gedreven en die van haar land wordt verdreven”, aldus de veehouder, die zijn schouders ophaalde over de opmerking dat boeren in tegenstelling tot Joden níet werden of worden uitgemoord. Van den Oever: “Gelukkig niet, maar ze worden wel gedeporteerd. Het is een schande in de geschiedenis. Grote woorden zijn soms nodig.”

'Duitsers komen helpen'

Dat bleek later op de dag nogmaals, toen hij bij Omroep Brabant verklaarde dat de actie van vrijdagmiddag bij Eindhoven Airport een soort van generale repetitie, een opwarmertje, was op weg naar woensdag. Op die dag dreigen boeren op veel plekken in ons land toe te gaan slaan. Waar, wordt woensdagmorgen om zes uur pas duidelijk. Van den Oever: “Eindhoven was de generale. Het wordt groter. Ik kan al zeggen dat de Duitsers komen helpen."

