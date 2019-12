Farmers Defence Force kondigt harde acties aan tegen 'jullie geliefde industrie'

DEN BOSCH -

Farmers Defence Force (FDF) heeft vrijdagochtend in het provinciehuis in Den Bosch harde acties aangekondigd tegen het bedrijfsleven. De acties beginnen vrijdagmiddag om twee uur, zo kondigde Mark van den Oever namens FDF aan. Het is niet duidelijk wat de acties precies inhouden. Tegen Omroep Brabant had Van den Oever het over harde acties op plekken waar ze de economie van Brabant pijn kunnen doen.