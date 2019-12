Metershoge vlammen bij brand in evenementenboerderij in Boxtel, rook over de A2

Grote brand in boerderij 't Dommeltje in Boxtel

BOXTEL -

Iets na tien uur is brand uitgebroken in evenementen- en koeienboerderij aan het Hoog Munsel in Boxtel. Vlammen sloegen metershoog uit het dak. Er kwam veel rook vrij, die over de nabijgelegen snelweg A2 trok. Er raakten geen mensen gewond. Ook alle dieren zijn in veiligheid gebracht.