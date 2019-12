Vlammen slaan metershoog uit dak van boerderij in Boxtel, snelheid op A2 verlaagd vanwege rook

Vlammen slaan metershoog uit evenementen- en koeienboerderij 't Dommeltje aan de Hoog Munsel in Boxtel. De brand brak iets na tienen uit. Er komt veel rook vrij, die over de A2 trekt. Er raakten geen mensen gewond. Ook alle dieren zijn in veiligheid gebracht.

Het vuur ontstond in een stal, waarin evenementen worden gehouden. De eigenaar van de activiteitenboerderij meldde de brand. Brandweerwagens en -mannen uit de omgeving werden opgeroepen.

Gasfles

Het personeel stond klaar om een groep te ontvangen voor een activiteit toen de brand uitbrak. Er zijn meerdere knallen gehoord, die zijn afkomstig van gasflessen. De brand is vermoedelijk ook ontstaan nadat er iets misging met zo'n gasfles.

“Er komt enorm veel rook vrij”, zegt een woordvoerder van de politie. Advies is daarom ramen en deuren gesloten te houden in de omgeving van de brandende boerderij.

“De rook trekt ook over de snelweg. Het verkeer op de A2 heeft daar last van", vertelt de politiewoordvoerder. Rijkswaterstaat laat weten dat ze de situatie in de gaten houden. Vooralsnog is de snelweg nog niet afgesloten, maar is wel de snelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur.

Evenementen

't Dommeltje is een boerderij met 65 melkkoeien en 60 jonge koeien. Er worden evenementen, trouwerijen en bijeenkomsten georganiseerd. Jaarlijks komen zo'n 12.000 mensen naar het recreatiebedrijf. Het gebouw is bijna volledig van hout werd een paar jaar geleden nog geopend door Yvon Jaspers.