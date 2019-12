Kom in de kerstsfeer met onze 5 weekendtips

Kerst-Inn 2019 in Gastel (zaterdag)

Bijvoorbeeld op zaterdag in Gastel. Daar kun je tussen 17.30 uur en 19.00 uur in gemeenschapshuis De Schaapskooi (Het Lange 20) beginnen aan een kleine lichtjesroute door het dorp. Onderweg is er muziek en worden er verhalen verteld. De route brengt je vanzelf bij de kerstmarkt. Het handigste is om op de fiets of te voet te komen.

Winter Wonderland in Liempde (zaterdag)

Ook Liempde is volop in kerstsfeer. Tijdens Winter Wonderland Liempde kan je onder meer op de foto met de kerstman en marshmallows roosteren op de gerestaureerde Vuurput. Verder kan je er alpaca’s knuffelen én de Kribkesroute doen! Dat allemaal zaterdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur in het centrum van Liempde.

Winter Wonderland Liempde is gratis te bezoeken. Kom je met de auto dan kan je deze het beste parkeren op D’r Tip (hoek Rosenhofstraat-Barrierweg.) Voor de Kribkesroute betaal je 2,50 euro. Deze route langs kerststalletjes is deze maand nog vaker te doen.

Een cameraploeg van Zinderend Zuiden is zaterdag ook in Liempde. De reportage zie je maandag om 18.12 uur bij Omroep Brabant op tv.

DongenIce in Dongen vrijdag tot en met zondag 5 januari)

In Zinderend Zuiden zie je ook mooie beelden van DongenIce. Daar is een ijsbaan en kan er geroetsjt worden. Je hoeft zelf niet de ijzers onder te binden. Er is een gezellige winterhuiskamer waar je kan genieten van een warme kop choco. DongenIce is op het Wilhelminaplein in Dongen. Voor 3 euro kan je twee uur schaatsen. Voor 0,50 euro mag je een keertje roetsjen.

Dickens Festijn in Drunen (zaterdagavond en zondag)

Waar Dongen een en al ijs is, heeft Drunen voor een Dickens Festijn gekozen om in de kerstsfeer te komen. Er zijn allerlei kraampjes en zo’n 600 personages uit de boeken van Charles Dickens lopen door het centrum van Drunen. Zondagmiddag is er een grote parade. Toegang tot het Dickens Festijn in Drunen is gratis. Het is prima met de fiets te bereiken. Als je met de auto komt, mag deze op bepaalde parkeerplaatsen gratis parken.

Op weg naar Kerstmis in Empel (zondag)

Veel kerstactiviteiten zijn buiten. Geert-Jan van den Heuvel van Musical Intermezzo mailde ons met een kersttip die binnen is. Musical Intermezzo doet zondag de invulling van Op weg naar Kerstmis in de H. Landelinus kerk (Proosdijstraat 14) in Empel. Naast muziek zijn er ook mooie teksten, geschreven door Ruud Lichtenberg. Een kaartje kost 5 euro. En mocht je volgend jaar mee willen doen, Musical Intermezzo zoekt nog een tenor.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Doe net als Geert-Jan en stuur een mailtje met informatie over het evenement en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!