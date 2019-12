Verwarde Tilburger (23) bedreigt man met schep én laat fietser bewusteloos achter na ongeluk

Een verwarde man van (23) uit Tilburg heeft donderdag een willekeurige man op straat bedreigt met een schep. Even later reed dezelfde man een fietser aan die hij bewusteloos achterliet. Onder hevig verzet, werd hij even later in het huis van zijn oma gearresteerd. De verdachte was een bekende van de politie 'door zijn verwarde en soms agressieve gedrag'.

Een 61-jarige Tilburger meldde zich bij de politie. Hij vertelde dat hij op de stoep stond op de Professor Lorentzstraat, toen een auto met piepende banden kwam aangereden. De bestuurder stapte uit en kwam met een schep in zijn handen dreigend op hem af. Hij zou daarbij geroepen hebben: "Ik maak je kapot."

Het slachtoffer van de bedreigingen ging ervandoor, terwijl hij nog zag hoe zijn belager tegen de spiegel en de zijkant van zijn auto trapte. Vervolgens scheurde hij hard weg.

Doorgereden na ongeluk

Iets verderop, op de Professor Cobbenhagenlaan, reed de agressieve man een fietser (15) aan. Die fietser verklaarde dat hij groen licht had en een kruising overstak, toen van links een auto kwam en hem raakte. De jongen viel en raakte even bewusteloos. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij had last van zijn gezicht, knie en rechterhand.

De bestuurder op zijn beurt, reed door. Een getuige noteerde het kenteken. Dat stond op naam van de verdachte.

Opgepakt in huis oma

De man werd aangehouden in het huis van zijn oma in de wijk 't Zand. Toen agenten hem wilden arresteren, sloeg hij wild om zich heen. Toch kon hij worden meegenomen. De politie geeft aan dat hij vastzit, maar dat er 'aandacht zal zijn voor zijn psychische gesteldheid'.