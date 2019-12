Man die de baby van zijn vriendin door elkaar schudde, hoort achttien maanden celstraf eisen

De rechtbank in Breda eiste vrijdagmiddag achttien maanden cel tegen de Bredanaar (29) die de vijf weken oude baby van zijn vriendin zou hebben mishandeld. Hij zou de baby in de lucht hebben gegooid en door elkaar hebben geschud. De baby liep door het geschud blauwe plekken en bloedingen aan het hersenvlies en netvlies op.

De moeder was tijdens de mishandeling niet aanwezig, zo schrijft BN/DeStem. Zij was naar een begrafenis. Ondertussen paste de man op de baby. Hij stuurde een appbericht om te melden dat de baby van de bank was gerold. De man vertelde eerder dat dit kwam doordat hij een flesje wilde geven waardoor de baby van zijn schoot viel. Toen hij het kindje wilde vangen, klemde hij het hoofdje tegen de bank aan.

Dat verklaart volgens forensisch kinderarts Huub Nijs echter alleen de blauwe plekken en niet de bloedingen op het netvlies en rondom het hersenvlies. Dit kan alleen maar ontstaan zijn door het kind hard te schudden of door het in de lucht te gooien. Iets wat uit telefoongesprekken zou kunnen worden afgeleid.

Volgens de officier van justitie kan het niet anders dan dat de verdachte de baby door elkaar heeft geschud. Omdat de man verslaafd is aan GHB, was hij wellicht onder invloed.

De man later ook zijn vriendin. Die duwde hij zo hard tegen een pilaar dat ze er 24 hechtingen aan haar hoofd aan over hield. De man was niet aanwezig tijdens de rechtszaak. Op 24 december volgt de uitspraak.

Baby Rivano

Eerder deze week behandelde de rechtbank in Breda de zaak van baby Rivano. In 2017 overleed de zeven maanden oude baby onder verdachte omstandigheden in het ziekenhuis. Na sectie op het lichaampje bleek dat Rivano hard door elkaar was geschud en dat er een stomp voorwerp in zijn mondje was geduwd.

