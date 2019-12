Kevin van den B., vader van doodgeschudde baby Rivano, hoort 5 jaar cel en tbs eisen

De baby was in november 2017 in het huis van zijn ouders toen de hulpdiensten werden gealarmeerd. Volgens de officier van justitie heeft de vader het kindje mishandeld toen moeder even de deur uit was om wiet te gaan kopen. In de kinderkamer werd bloed op zijn lakentje en op de muur gevonden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar een dag later.

Ernstig hoofdtrauma en gescheurde tongriem

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat het kindje niet alleen hard door elkaar is geschud, maar dat er ook een stomp voorwerp in zijn mondje gestopt. Dit leidde mogelijk tot een gebrek aan zuurstof. Rivano had een ernstig hoofdtrauma, bloeduitstortingen in de ogen en een gescheurde tongriem.

Al snel na de geboorte werden er blauwe plekken bij het kindje geconstateerd. Om die reden werd Rivano korte tijd uit huis geplaatst. Uiteindelijk mocht alleen de moeder hem toch weer onder begeleiding gaan verzorgen. Van den B. trok stiekem bij haar in en verstopte zich als de begeleiding op bezoek kwam. De moeder zegt dat ze bang voor hem was en niet tegen Kevin was opgewassen.

Van den B. werd na het overlijden aangehouden en zit sindsdien vast. Hij ontkent iedere betrokkenheid. De moeder van het kindje was lange tijd ook verdachte, maar deze zaak is inmiddels geseponeerd. De vrouw was dinsdag door ziekte niet bij het proces. Wel werd een emotionele verklaring voorgelezen.

Behandeling in gesloten tbs-kliniek

De verdachte ontkent de mishandeling. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij zijn agressie niet goed kan beheersen. Daarom wil justitie dat Van den B. wordt behandeld in een gesloten tbs-kliniek, omdat hij zich eerder aan behandeling heeft onttrokken. De eis voor tbs is opmerkelijk, omdat Van den B. nauwelijks wilde meewerken aan psychologisch onderzoek. Daardoor is niet vastgesteld dat hij ontoerekeningsvatbaar is.

LEES OOK: Het emotionele verhaal van moeder dode baby Rivano: 'Hij heeft mijn dierbaarste bezit afgenomen'