Het emotionele verhaal van moeder dode baby Rivano: 'Hij heeft mijn dierbaarste bezit afgenomen'

Het werd haar letterlijk teveel, de eerste dag van de rechtszaak rond de dood van haar baby Rivano. Maandag werden de gruwelijke details rond het overlijden van het zeven maanden oude kindje bekend. Misselijk werd ze ervan, ziek. Daarom is ze dinsdag op dokteradvies niet bij de tweede zittingsdag. Wel wil ze haar verhaal vertellen, over haar angst voor Kevin van den B., de vader van Rivano en haar onbeschrijfelijke verdriet. "Hij heeft mijn dierbaarste bezit van me afgenomen."

De verklaring van moeder Monique* werd dinsdagmorgen voorgelezen bij de rechtbank in Breda. "Mijn hele leven stond in het teken van Rivano. Hij was mijn leven."

Het stel had veel problemen. Ze gebruikten drugs en Van den B. was al eens veroordeeld vanwege huiselijk geweld.

Rivano overleed in november 2017 in een ziekenhuis. Van den B. (26) wordt verdacht van doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg. Uit onderzoek op het lichaampje is gebleken dat de doodsoorzaak geweld van buitenaf of hevig schudden is.

Hersenbloeding en gescheurde tongriem

Het jongetje had onder meer een hersenbloeding, bloeduitstortingen in de ogen en een gescheurde tongriem. Van den B. werd na het overlijden aangehouden en zit sindsdien vast. Hij ontkent iedere betrokkenheid.

'Ik was bang voor Kevin'

Volgens moeder Monique werd Rivano al snel na de geboorte van hen afgenomen, omdat er blauwe plekken werden gevonden op zijn lichaampje. Uiteindelijk kreeg ze het kind toch terug en mocht alleen zij hem, onder begeleiding, zelf opvoeden. Toch trok vader Kevin, tegen de regels, weer stiekem bij haar in. Hij verstopte zich als de begeleiders langskwamen. 'Ik was bang voor Kevin en was niet tegen hem opgewassen', zegt Monique in haar verklaring.

Op 18 november 2018 wordt Rivano met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Enkele dagen ligt het kindje aan de beademing. Toen bleek dat er geen hersenactiviteit meer was, werd na twee dagen besloten de beademing stop te zetten. "Hij stierf in mijn armen. Ik had Rivano het leven gegeven en ik wilde dat hij in mijn armen zou sterven.”

Groot was de ontzetting toen bleek dat haar kind onder verdachte omstandigheden was overleden. "Zijn kamertje in het ziekenhuis werd verzegeld. Ik mocht hem niet meer wassen en hem ook niet thuis opbaren.” Twee jaar lang werd Monique ook als verdachte gezien. "Dat was verschrikkelijk, om dat stempel te moeten dragen." Inmiddels is die zaak geseponeerd.

'Geen enkele straf kan mijn verdriet compenseren'

"Ik heb de dood van Rivano nog lang niet verwerkt", stelt Monique. "Hij is nog iedere dag bij me." Volgens haar is ze vanuit de gevangenis door haar ex-vriend bedreigd. "Maar ik ben niet meer bang voor hem. Hij heeft mijn dierbaarste bezit afgenomen, hij kan mij niet meer raken. Geen enkele straf kan mijn verdriet compenseren."

Van den B. hoort dinsdagmiddag de strafeis van de officier van justitie.

* Monique is niet de echte naam van de moeder van Rivano. Om privacyredenen heeft de redactie haar naam veranderd.