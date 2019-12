A2 bij Eindhoven weer vrijgegeven na ongeluk met vrachtwagen

Een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 bij Eindhoven heeft vrijdag aan het einde van de middag voor een flinke file gezorgd. In de richting van Maastricht stond tussen knooppunt Batadorp en Knooppunt Leenderheide op het hoogtepunt zo'n tien kilometer file.

Na het ongeluk werd de A2 gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Na een klein uur werd de weg weer vrijgegeven. Rond zeven uur stond er zo'n drie kilometer file.

Meer dan een uur vertraging

Vanwege de drukke vrijdagavondspits was er volgens de ANWB sprake van meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken waren afgesloten. Of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Bekijk hier de actuele situatie op de Brabantse wegen.