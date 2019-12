Drugsdumpingen in bossen bij Leende, boswachter is er niet blij mee

LEENDE -

“Je zult maar door die chemische troep lopen en het inademen samen met je hond of paard, dan ben je mooi bedankt." Boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer is niet blij. In het Leenderbos in Heeze-Leende is mogelijk twee- tot drieduizend kilo xtc-afval in de grond terechtgekomen. Het spul zat in vaten die in een busje stonden.