Politieauto geramd tijdens achtervolging door Nuenen, agent bijna aangereden

Agenten gingen achter de man aan nadat ze hoorden dat hij stond te vervelen bij de deur van een huis in de wijk Tongelre in Eindhoven. Toen ze daar aankwamen, bleek de man net te zijn weggereden. Een agent zag de man niet veel later in de omgeving rijden en gaf hem een stopteken. In plaatse van te stoppen reed hij echter door. De agent moest opzijspringen om te voorkomen dat hij werd aangereden.

Achtervolging

Op de Muschbergweg werd de verdachte opnieuw gespot. Daarop ging een politie-eenheid - met zwaailicht en sirene - achter hem aan. De man weigerde te stoppen en er ontstond een achtervolging, waarbij de man met hoge snelheid door woonwijken raasde en diverse keren een rood verkeerslicht negeerde. Hij reed volgens een politiewoordvoerder met snelheden tussen de 80 en 110 kilometer per uur waar 30 en 50 kilometer per uur het maximum is.

Uiteindelijk reed hij via de Nuenenseweg en de busbaan langs de Sterrenlaan Nuenen in. Daar kon hij op de rotonde van de Europalaan met de Dubbestraat worden klemgereden. Twee politieauto’s en de auto van de verdachte raakten hierbij flink beschadigd.

Stevige tikken

De verdachte probeerde er daarna nog rennend vandoor te gaan, maar agenten slaagden erin hem te stoppen. Omdat de man zich bleef verzetten, waren volgens een woordvoerder 'een paar stevige tikken met de wapenstok' nodig om het verzet van de man te breken.

De man is vastgezet en hij moest zijn rijbewijs inleveren.