Van Abel tot Steve Aoki, de line-up van Breda Live is bekend

De organisatie van Breda Live heeft zaterdag de line-up bekendgemaakt van de twaalfde editie van het tweedaags festival. Zowel vrijdag als zaterdag wordt het festival afgesloten door een dj. Vrijdag 10 juli is Nicky Romero de afsluitende act. Zaterdag 11 juli is het slotakkoord voor Steve Aoki.

Vrijdag staan DI-RECT, Krezip, André Hazes en Nicky Romero op het hoofdpodium. Op het tweede podium treden de Bredase band Abel (bekend van ‘Onderweg’), Bizzey en Zanger Kafke op.

Snollebollekes

Een dag later is het hoofdpodium gereserveerd voor Danny Vera (‘Roller Coaster’), Davina Michelle, Tino Martin, Kensington en Steve Aoki. Op het tweede podium treedt opnieuw Abel op. Daarnaast staan ook Lange Frans, The Partysquad en de Snollebollekes gepland.

De presentatie is opnieuw in handen van cabaretier Guido Weijers. De kaartverkoop voor het festival begint zaterdag 21 december om 09.00 uur.