Man springt uit raam na mishandeling en bedreiging in Roosendaal

Een 32-jarige man uit Roosendaal is vrijdagmiddag uit een raam op de eerste etage van een gebouw aan de Burgemeester Schoonheijtstraat in Roosendaal gesprongen. Daar werd hij mishandeld en bedreigd.

Agenten kregen rond kwart voor drie te horen dat er iemand bedreigd werd in het gebouw aan de Schoonheijtstraat. Toen zij daar aankwamen, troffen zij het slachtoffer op straat aan.

Aanhoudingen

Hij vertelde dat hij in het gebouw door iemand met een voorwerp op zijn hoofd was geslagen. Een ander had hem bedreigd met een mes.

Hij raakte bij zijn sprong uit het raam gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Een 30-jarige man uit Roosendaal en een 41-jarige man uit Schijf zijn aangehouden. De Roosendaler zou degene zijn die het slachtoffer mishandelde. De man uit Schijf wordt verdacht van het dreigen met het mes.