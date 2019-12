Kamp Vught verbijsterd over jodenuitspraak van voorman Farmers Defence Force

Bij Nationaal Monument Kamp Vught is met diepe verontwaardiging gereageerd op de uitspraken van Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force. Vrijdag vergeleek hij de manier waarop boeren worden behandeld met de situatie van de joden in de Tweede Wereldoorlog. "Dit is een onvoorstelbaar domme uitspraak", laat directeur Jeroen van den Eijnde van Kamp Vught in een felle reactie weten.

"Deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie", aldus Van den Eijnde. "Hoe dom kun je zijn?" vraagt hij zich af. "Dit doet de boerenzaak duidelijk geen goed."

Geen afstand van uitspraken

Van den Oever deed zijn uitlatingen vrijdagmorgen in het provinciehuis in Den Bosch, waar toen opnieuw werd gesproken over de stikstofproblematiek. Er waren wederom veel boeren op de been om te protesteren.

Later op de dag deed Van den Oever geen afstand van zijn vergelijking tussen de boeren en de joden. “Het lijkt er toch een beetje op? Ook nu is het een kleine bevolkingsgroep die systematisch in een hoek wordt gedreven en die van haar land wordt verdreven. Grote woorden zijn soms nodig", aldus de FDF-voorman.

Nationaal Monument Kamp Vught is een herdenkingsplaats met museum over het concentratiekamp Kamp Vught dat daar in de Tweede Wereldoorlog gevestigd was. De herinneringsplaats werd gesticht in 1990, in 2002 werd een tentoonstellingsgebouw toegevoegd.

