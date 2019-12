Politie houdt Farmers Defence Force scherp in de gaten in aanloop naar boerenprotest

De politie bereidt zich achter de schermen voor op het aangekondigde boerenprotest van komende woensdag. De acties zijn aangekondigd door Farmers Defence Force (FDF). De boeren steggelen al enige tijd met de overheid over het stikstofbeleid. Details over de acties van woensdag ontbreken nog.

Voorman Mark van den Oever van FDF liet al weten dat de acties woensdag meer impact zullen hebben dan de protesten van afgelopen vrijdag. Een politiewoordvoerder zegt dat er achter de schermen voorbereidingen worden getroffen en dat de communicatie vanuit FDF nauwlettend in de gaten wordt gehouden. “Over operationele acties worden verder geen mededelingen gedaan”, aldus een woordvoerder.

Bijstandsverzoek

Van een eventuele inzet van het leger bij de acties is nog geen sprake. “Daarvoor moet eerst een bijstandsverzoek worden gedaan. Dat hebben we nog niet gehad. Krijgen we een dergelijk verzoek wel, dan gaan we kijken of we daaraan kunnen voldoen”, zegt een woordvoerster van Defensie.

Geluiden dat het boerenprotest van woensdag mogelijk wordt ondersteund door Duitse boeren, zijn nog niet bekend bij politie en marechaussee. De woordvoerder van de marechaussee verwijst naar het Schengengebied. “Daarbinnen is vrij verkeer van personen en goederen. Duitse boeren mogen de grens over als ze aan de voorwaarden voldoen. Met een trekker over de snelweg mag niet, maar dat is weer een zaak van de politie.”

