Supportersbus FC Den Bosch aan de kant gezet, fans woedend vanwege 'privacyschending'

Een bus met supporters van FC Den Bosch is vrijdag onderweg naar het NAC-stadion in Breda staande gehouden door de politie. Deze had een tip binnengekregen dat de fans harddrugs zouden hebben gebruikt. Er zijn foto's gemaakt van inzittenden. De supporters zijn nu woedend omdat ze vinden dat hun privacy is geschonden.

De politie was eerder getipt dat een groep harde kernsupporters onderweg naar de wedstrijd in Breda 'flink harddrugs zou gaan gebruiken'. De politie gaf de supportersbus een volgteken op de de Backer en Ruebweg in Breda en de bus werd aan de kant gezet bij het politiebureau op de Mijkenbroek. Daar zijn de inzittenden gecontroleerd en gefouilleerd.

Kleine hoeveelheden harddrugs

Bij de controle werden enkele kleine hoeveelheden harddrugs aangetroffen, meldt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. Er zijn foto's gemaakt van alle inzittenden of identiteitsbewijzen en daarnaast zijn hun gegevens genoteerd. "Mensen die hun ID niet konden overhandigen hebben we ook op de foto gezet", legt Van Hooijdonk uit. "Deze foto's zijn na de controle vernietigd."

Privacy geschonden

De supporters van FC Den Bosch zijn woedend en schrijven op Facebook dat deze aanpak 'compleet buitenproportioneel is uitgevoerd en de privacy van personen ernstig is geschonden.' Volgens de supportersclub werden ook onder andere ook jonge kinderen en hun ouders naar het politiebureau afgevoerd.

De politiewoordvoerder zegt echter dat zij in bus mochten blijven zitten. Wel is er een foto van ze gemaakt en ook deze is vernietigd.

De supportersvereniging roept op om een klacht in te dienen bij de politie. Die stelt dat het allemaal op de juiste manier gegaan: "Het is belangrijk voor het handhaven van de orde in en rondom het stadion dat zich onder de bezoekers geen supporters bevinden die hevig onder invloed van drugs zijn." Volgens hem is een enkele klacht binnengekomen over de controle van de supportersbus.