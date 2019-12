'Kerstbomenrel' tussen twee families in Den Dungen

Twee families in Den Dungen 'vechten' om de aandacht van kerstboomkopers. Op nog geen honderd meter van elkaar op de Flaas in Den Dungen kan je op drie plekken kerstbomen kopen. Twee verkooppunten zijn van de familie Hairwassers en precies in het midden zit de familie Van Nistelrooy met hun handel. Het gevolg: Een wildgroei aan borden in de buurt om klanten te trekken.

Beide families verkopen al jaren kerstbomen op de Flaas en kweken ook op de omliggende velden bomen. Gerard Hairwassers wordt binnenkort tachtig en begon samen met zijn vader de kerstbomenhandel toen hij twaalf was. "We hebben toen dit stukje land gekocht en daar zijn we begonnen met kweken."

Volgens de handelaar op Flaas 15 duurt het een jaar of vier voordat zo'n kleine spar een volwassen kerstboom is. Qua opvolging zit het wel goed bij de familie Hairwassers. Kleinzoon Fernando is vier jaar geleden op Flaas 19 ook begonnen met het verkopen van kerstbomen. Alleen, daarmee veranderde wel het speelveld.

Ingesloten

Op Flaas nummer 17 woont de familie Van Nistelrooy en ook zij verkopen al zeker twaalf jaar kerstbomen. Met het opstarten van Fernando zijn handel, raakte ze ingesloten tussen de twee verkooppunten van de familie Hairwassers.

"We willen toch ook onze bomen verkopen en voldoende klanten trekken. Je komt, ongeacht van welke kant je komt toch eerst één van de buren hun kerstbomenhandels tegen." Ook bij veel klanten zorgt de situatie voor de nodige verwarring. Verder willen ze er bij nummer 17 niet op ingaan.

Bordjes

Rond de straat waaraan de drie verkooppunten gevestigd zijn, wemelt het van de bordjes van vooral nummer 17. "Ja, ze hadden ze zelfs bij mij voor de inrit gezet, maar dat vond ik niet zo leuk", vertelt Gerard Hairwassers. Dat bordje is weggehaald, maar nu staat er eentje op vijftig meter van zijn inrit.

De oude Hairwassers pareerde die actie door een bordje met de tekst 'hier is het' te plaatsen bij zijn inrit. "Ik ga niet meer bordjes plaatsen hoor, ik heb vaste klanten en die weten mij toch wel te vinden." De echt topdrukte is voorbij, maar de hele dag rijden er regelmatig mensen langs om een boom te kopen.

Burenrelatie

Het is niet zo dat de buren elkaar het licht niet meer in de ogen gunnen. "Natuurlijk is er een concurrentiestrijd, maar het zijn ook onze buren. We moeten het dus niet groter maken dan het is", zegt kleinzoon Fernando. Er volgens hem echt geen sprake van een ruzie of vete.

Zijn opa sluit zich daarbij aan. "Iedereen uit de wijde omgeving weet dat je hier kerstbomen moet halen en als je bij mij niet slaagt, dan wel bij de buren of mijn kleinzoon en dat is voor iedereen goed. Zo hoort het ook."