Kano (met kogelgat) van liniecrosser topstuk van de expositie Biesbosch 75 jaar bevrijd

“Dit is gespleten door een schot”, zegt conservator Alfons van Bokhorst, terwijl hij wijst op het laatste stukje van de peddel waar een stuk hout ontbreekt. “Hij is toen beschoten door de Duitsers.”

Veel verhalen

Van Bokhorst heeft samen met museumdirecteur Peter van Beek maanden aan de expositie gewerkt. De heren zijn trots op het bereikte resultaat. “We laten heel wat verhalen tot leven komen”, vertelt Van Beek. “Dat doen we niet alleen met panelen, maar ook interactief. We hebben een enorm touchscreen. Als je op die digitale kaart van de Biesbosch symbooltjes aanraakt, komen de verhalen en foto’s tevoorschijn wat zich op die plek heeft afgespeeld. En er zijn veel verhalen. Van verborgen binnenvaartschepen, geheime zenders, neergestorte vliegtuigen en heldhaftige boeren, we laten veel zien.”

Het belangrijkste verhaal van de Biesbosch, en dat het meest tot de verbeelding spreekt, is het verhaal van de liniecrossers. De afgelopen decennia zijn er volop boeken over verschenen, is er onderzoek naar gedaan en er kwam zelfs een film: Biesbosch onder vuur en een theaterspektakel.

Oude kano die op zolder lag te verstoffen

Onder de radar bleef al die jaren een kano, gebruikt door een liniecrosser. Die kano is nu het topstuk van de expositie. “Frans Jorissen heeft hiermee in de oorlog crossings gedaan, van het bezette Sliedrecht naar het bevrijde Lage Zwaluwe”, vertelt Van Bokhorst. De kano, die jarenlang op een zolder lag, werd geschonken door de zoon van de crosser. Jorissen was overigens niet betrokken bij een verzetsgroep, maar hij voerde zelfstandig crossings uit, de zogeheten 'wilde' crossings.

De Duitsers schoten een stuk van de peddel af.

Liniecrossers

Liniecrossers waren verzetsstrijders die met kleine bootjes informatie, medicijnen en mensen transporteerden van het bezette noorden naar en het bevrijde zuiden en vice versa. Zo'n twintig verzetshelden hebben in de periode 1944-1945 in totaal 370 levensgevaarlijke crossings gemaakt. Deze tochten vonden 's nachts plaats.

De expositie Biesbosch 75 jaar bevrijd is tot en met eind mei 2020 te bezoeken in het Biesboschmuseum.