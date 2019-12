Vier auto's botsen op A59 bij Den Bosch, veroorzaker thuis gevonden

De aanrijding gebeurde rond halfeen op de weg van Waalwijk richting Den Bosch, ter hoogte van de Rietveldenweg. De bestuurder van een rode auto raakte een grijze auto, die daar voor reed. Die grijze auto tolde vervolgens over de snelweg.

'Bezaaid met brokstukken'

Twee andere auto's, waaronder een taxi, konden de grijze auto niet ontwijken en botsten er tegenaan. "De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken", laat een ooggetuige weten. De auto's stonden volgens hem 'dwars over de rijbanen'.

Zoektocht met hond en warmtecamera

De politie sloot de A59 enkele uren af om onderzoek te doen en de zwaar beschadigde auto's te takelen. Bij de aanrijding raakte niemand ernstig gewond.

Toen de politie aankwam, bleek de veroorzaker van het ongeluk spoorloos te zijn. Er werd met een hond en een warmtecamera gezocht, maar de bestuurder werd niet gevonden.

Verhuisd

Ook op het adres waar hij, volgens het kenteken van zijn auto, zou wonen, was hij niet aanwezig. Uiteindelijk bleek hij te zijn verhuisd. "Hij is later ongedeerd thuis aangetroffen", laat een politiewoordvoerder weten. "Hem wordt verweten dat hij de plaats van het ongeluk verliet."