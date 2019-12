Vrouw snijdt man in zijn hand tijdens ruzie op vakantiepark Droomgaard

Een man is zondagochtend gewond geraakt tijdens een ruzie met een vrouw op vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. De vrouw sneed hem in zijn hand. De politie zoekt nog naar de vrouw.

Een ambulance kwam na het incident naar het vakantiepark. Het is onduidelijk of medische hulp inderdaad nodig was.

Slechte reputatie

Vakantiepark Droomgaard heeft al jarenlang een slechte reputatie. Chalets en caravans zijn aan het verloederen en er zijn regelmatig meldingen van vechtpartijen en steekpartijen.

Het park werd begin oktober van de Oostappen groep overgenomen door Europarcs. De nieuwe eigenaar wil er flink in investeren en het park naar een hoger plan tillen. Woordvoerder Joeri van Duuren zei begin oktober: ''We hebben hier enkel en alleen in geïnvesteerd vanwege de grond en de locatie. Alle vakantiewoningen worden vervangen door ruimere en luxere huisjes. Wij richten ons volledig op toeristen. Dat betekent dat voor arbeidsmigranten geen plek meer is.''