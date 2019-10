Nieuwe eigenaar Droomgaard wil arbeidsmigranten weren uit vakantiepark

Europarcs, dat dertien andere resorts in Nederland heeft, nam dinsdag Droomgaard over van de Oostappen Groep. Het vakantiepark in de buurt van de Efteling en de Loonse en Drunense Duinen heeft al jarenlang een slechte reputatie. Chalets en caravans zijn aan het verloederen en er zijn regelmatig meldingen van vechtpartijen en steekpartijen.

Volgens Joeri van Buuren, woordvoerder van Europarcs, moet van die slechte staat van het park binnenkort niets meer te merken zijn. De nieuwe eigenaar is van plan alles te vernieuwen. ''We hebben hier enkel en alleen in geïnvesteerd vanwege de grond en de locatie. Alle vakantiewoningen worden vervangen door ruimere en luxere huisjes. Wij richten ons volledig op toeristen. Dat betekent dat voor arbeidsmigranten geen plek meer is.''

Bestaande contracten

Van Buuren noemt de huisvesting van voornamelijk Oost-Europese arbeidsmigranten een situatie die voor niemand wenselijk is. In Droomgaard is een gedeelte gereserveerd voor zo'n tweehonderd woningen voor de migranten, waarvan een groot deel werkt in het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk. Volgens Van Buuren moeten zij op zoek naar een ander onderkomen.

Europarcs gaat namelijk geen nieuwe huurcontracten met migranten aan. ''We willen het aantal migranten langzaam afbouwen en in 2020 alleen nog maar toeristen verwelkomen. Dat moet geleidelijk gaan want we moeten de bestaande contracten respecteren.''

Geen rol voor gemeente

Volgens de burgemeester van Loon op Zand is er geen rol weggelegd voor de gemeente in de huisvesting van de migranten die binnenkort zonder woning zitten. ''Die taak is weggelegd voor de bedrijven die deze werknemers in dienst nemen'', zegt Hanne van Aart. De VVD-burgemeester noemt de overname een positieve ontwikkeling die het gebied een goede naam gaat geven en hopelijk een einde maakt aan alle negativiteit van het resort.

De voormalige eigenaren van Droomgaard zeggen een goede deal te hebben gehad bij de verkoop van het park. Oostappen Groep moet echter nog wel ruim twee ton aan dwangsommen betalen aan de gemeente. Die waren eerder opgelegd vanwege het overschrijden van de regels bij de woningen van migranten. In totaal kreeg het bedrijf hier 483.00 euro aan boetes opgelegd. Daarvan is al 250.000 euro afgelost.