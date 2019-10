Nieuwe eigenaar Droomgaard wil kwaliteit van vakantiepark opschroeven

Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel heeft sinds dinsdag 1 oktober een nieuwe eigenaar. De nieuwe investeerder is van plan om op korte termijn de kwaliteit van het park op te schroeven.

Oostappen Groep, beheerder van meerdere vakantieparken in Nederland, heeft het park verkocht aan Europarcs. Volgens de nieuwe eigenaar krijgt Droomgaard binnenkort kwalitatieve vakantiewoningen.

Het vakantiepark op steenworp afstand van de Efteling en de Loonse en Drunense Duinen is dit jaar meerdere keren in opspraak gekomen. Begin augustus moest het park noodgedwongen haar deuren sluiten nadat twintig kinderen onwel waren geworden na een duik in het zwembad. In mei dit jaar werden op meerdere locaties van Oostappen Groep, waaronder Droomgaard, illegale arbeidsmigranten aangetroffen.

Peter Gilles van Oostappen Groep verkoopt de camping in Kaatsheuvel om te kunnen investeren in de negen andere parken dat het bedrijf nog heeft in Nederland en België. Vakantiepark Droomgaard heeft momenteel ongeveer 950 plaatsen en 28 hectare land.