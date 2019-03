Loon op Zand legt beslag op Droomgaard, vakantiepark moet bijna 5 ton ophoesten

Vakantiepark Droomgaard moet 482.400 euro betalen aan de gemeente Loon op Zand. Het gaat om opgelopen dwangsommen vanwege illegale bewoning. Omdat het park niet betaalt, is de gemeente naar de rechter gestapt. Die moet nog uitspraak doen.

In de tussentijd legt de gemeente met toestemming van de rechtbank beslag op het park. Droomgaard mag geen huisjes of inboedel verkopen, zolang de dwangsom niet betaald is.

Illegale bewoning

In november 2018 bleek uit controle dat meer dan tweehonderd chalets op het park waren bewoond door arbeidsmigranten. Dat was niet toegestaan op dat deel. Het park moest daardoor een dwangsom betalen. Dat bedrag is opgelopen naar bijna vijf ton.

Burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand maakte zich ernstig zorgen over de situatie bij het park, waar de politie bijna dagelijks kwam. "Ik wil voorkomen dat dit een soort Fort Oranje wordt", zei Van Aart toen.

Afspraken

De afgelopen maanden bleek uit verschillende controles dat vakantiepark Droomgaard zich niet aan de afspraken hield. Van Aart: “We zijn in onze communicatie naar de Oostappen Groep heel helder geweest. Als er niet wordt betaald, nemen wij de volgende juridische stap. Dat is wat we nu doen.”

Op 1 maart liep het veiligheidsrisicogebied af. Dit betekent dat de politie in het gebied op en rondom vakantiepark Droomgaard niet meer preventief mag fouilleren. Controles mogen politie en gemeente wél uitvoeren. Deze controles blijven de komende periode dan ook plaatsvinden om de veiligheid en leefbaarheid in en rondom het vakantiepark te garanderen.