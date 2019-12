Donaties voor bestolen kinderboerderij blijven binnen stromen: 'Dit hadden we niet verwacht'

Ze zijn er een beetje stil van bij kinderboerderij De Elzenhoek in Oss. De afgelopen 24 uur werden ze overladen met lieve reacties en duizenden euro's, nadat zaterdagochtend bleek dat de kluis met 1500 euro was gestolen. "Het is ongelooflijk, ik heb er eigenlijk geen woorden voor", vertelt Talitha Visser, bedrijfsleider bij de kinderboerderij.

De teller tikt voorlopig nog even door, maar zondagmiddag is er al ruim 3100 euro opgehaald. Dat is dus twee keer meer dan er zaterdagochtend werd gestolen. "We begonnen zaterdag echt wel heel verdrietig, maar alle reacties zijn zo lief. En de mensen geven zo gul", vertelt Talitha, die zelf nog een beetje beduusd is door alle donaties. "Dit is echt de perfecte kerstgedachte."

Onverwacht

De Elzenhoek had vrijdagavond een kerstmarkt georganiseerd om wat extra geld op te halen voor hun 50-jarig jubileum, volgend jaar. Toen medewerkers zaterdagochtend aan kwamen, was de ruit van het kantoor ingetikt en de kluis met 1500 euro meegenomen. Meteen stelde een vrouw voor om het gestolen geld via een crowdfundingsactie op te halen. "Het was al super als we het gestolen geld op hadden gehaald, maar dit had ik echt niet verwacht."

"En het blijft maar komen", zegt ze oprecht verbaasd. "We hebben het erover gehad of we die mevrouw niet moesten vragen om de donaties stop te zetten, maar we gaan toch maar even door nog. We willen er echt iets moois van maken."

Hartverwarmende berichten

Ze is niet alleen onder indruk van alle donaties, ook de vele berichten die mensen naar de kinderboerderij sturen zijn volgens haar 'hartverwarmend'. "Het is mooi om te lezen wat de kinderboerderij voor mensen betekent. En zojuist nog kreeg ik een berichtje dat een meisje een flesseninleveractie houdt om geld op te halen. Ook dit soort kleine initiatieven doet ons echt meer dan goed."

Wat De Elzenhoek met het geld wil doen, weet Talitha nu nog niet. "Aankomende week gaan we daar eens goed over nadenken. Maar voor dit bedrag kunnen we echt heel veel doen." De twee verdachten zijn overigens nog niet gevonden.