Kleiduivenschieten al lang niet meer alleen voor de elite met dikke sigaren

"Er komen hier mensen schieten die van adel zijn, er zijn jagers uit Duitsland en België en ikzelf ben gewoon brandweerman", vertelt Jos van den Akker. Hij is secretaris van kleiduivenschietvereniging KSV de Vosdeel en kocht zijn tweedehands geweer voor een paar honderd euro en zijn speciale jas voor een paar tientjes.

Toegankelijke sport

"Het is zo duur als je het zelf maakt, maar kleiduivenschieten is een toegankelijke sport. Ook voor mensen met een kleine beurs." Bart Rijnen, instructeur op Schietbaan Eric Swinkels, sluit zich daarbij aan. "Een goed geweer kost 1600 euro, maar het gaat wel een leven lang mee als je er zuinig op bent."

Voor de patronen betaal je ongeveer twintig cent per stuk. "Dat valt dus mee, maar het is natuurlijk wel fijn als je dan ook iets raakt." Hoewel er tijdens het kersttoernooi niet heel veel vrouwen rondlopen, zijn ze er wel degelijk zegt Rijnen. "Er schieten op dit moment zo'n 35 tot 40 vrouwen hier en dat worden er steeds meer."

Parcours

Aan de wedstrijd doen zestig schutters mee. Het doel is simpel: alle kleiduiven raken die worden weggeschoten vanaf de vijf banen op het terrein in Boekel. Dit gebeurt met een afstandsbediening. Daarmee bedien je het mechanisme dat de oranje projectielen de lucht in schiet.

Het klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet, vertelt Rijnen, die ook het parcours gebouwd heeft: "Mijn doel is dat beginnende schutters voldoende kleiduiven kunnen raken en dat gevorderden echt wordt uitgedaagd." De beste schutters van de dag raken zo'n 48 van de 50 kleiduiven.

Toppers

Die gevorderden zijn goed vertegenwoordigd tijdens het kersttoernooi van de Vosdeel. Er lopen verschillende schutters met hesjes van het Nederlands en Belgisch team. "Dat zijn inderdaad mannen die aan het EK en WK meedoen", zo bevestigt van den Akker.

De baan waarop KSV de Vosdeel het toernooi houdt is van voormalig topschutter Eric Swinkels. De Brabander deed tussen 1972 en 1996 maar liefst zes keer mee aan de Olympische Spelen op het onderdeel kleiduivenschieten. Een record dat hij deelt met schermer Arie de Jong en amazone Anky van Grunsven.

Boekel

Swinkels rolde het wereldje van het kleiduivenschieten in dankzij zijn vader. Die was jager en had een wapenwinkel in Best. In de jaren tachtig wilde Swinkels een schietbaan openen vlakbij Joe Mann in de bossen van Best. Maar na tien jaar hopen op een vergunning, gaf hij op. De toenmalige gemeente Boekel ontving hem wel met open armen.

Het complex ligt midden in de Boekelse weilanden, omgeven door bomen en hoge aarde wallen. Swinkels bouwde het in dertig jaar tijd uit tot een walhalla voor kleiduivenschutters. "We zijn een commerciële schietbaan, dus aan alles is gedacht. En het moet vooral gezellig zijn, maar veiligheid staat wel voorop."

Veiligheid

Iedereen die gaat schieten moet zich legitimeren en het geweer wordt 'gebroken' gedragen zodat het niet af kan gaan. Schieten in combinatie met alcohol is strikt verboden. "Geen uitzonderingen, drinken is wegwezen. Na een dag schieten kunnen we best een borrel doen in de kantine, maar tijdens het schieten echt niet."

De kantine zit na het toernooi hartstikke vol. De passie voor de schietsport verbindt en iemands achtergrond is totaal niet van belang. "Wat telt is hoeveel kleiduiven je weet te raken. Het raken van het projectiel is elke keer weer een uitdaging voor mij", aldus van den Akker.