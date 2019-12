Gluren met een glühweintje bij het sfeervolle Begijnhof in Breda [FOTO'S]

De bewoonsters van het Begijnhof in de binnenstad van Breda openden zondag de deuren voor bezoekers. Binnen het historische decor van het hofje, dat helemaal in kerstsfeer was, kon binnen worden gegluurd en kwam de 19e eeuwse wereld van de begijnen tot leven.

Zo werd de was op de ouderwetse manier gedaan en lagen de lakens 'op de bleek' in het gras. Ook de ijzersmid en de papiermaker gaven een demonstratie. In de Waalse Kerk, de Catharinakerk en in de tuin van de voormalige pastorie waren verschillende muziekoptredens.

Onze fotografe nam ook een kijkje in het Begijnhof, de fotoserie vind je hier.