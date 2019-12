1,35 euro over van 50 euro om 7 dagen van te leven: 'Gelukkig was het maar een week'

1 euro en 35 cent. Dat is wat wethouder Kees van Geffen nog over heeft van zijn budget van 50 euro. Met zijn gezin een week leven van het minimum viel hem zwaar. Elke dag op de fiets van Herpen naar Oss om benzinekosten uit te sparen eiste ook zijn tol. "Ik was er uiteindelijk echt klaar mee."

Toch weet Van Geffen dat zijn 'weekje armoede' in schril contrast staat met de dagelijkse werkelijkheid voor velen in zijn gemeente. "Laten we eerlijk zijn, voor mij was het maar een week. Voor heel veel mensen in Oss en omstreken is dit de bittere realiteit die maanden en soms wel jaren duurt. Dat is pas afzien." Maar door de uitdaging aan te gaan, een week leven van vijftig euro, weet hij wel beter hoe hard het werken is voor de minima in zijn gemeente.

Ruimte in de agenda

Hij wilde het zo goed mogelijk aanpakken. Dus werd er elke dag wat extra ruimte in de agenda gemaakt. "Omdat ik wist dat het allemaal extra tijd zou kosten. Echt goed stilstaan bij wat er 's avonds gegeten wordt en bij het boodschappen doen."

Waar hij zich echt op verkeek was hoeveel tijd het kostte om met de fiets op zijn werk komen. "Van Herpen naar Oss en dan weer terug. En soms ook in de avond nóg een keer. Dat alleen al kostte me drie uur per dag."

De reacties in zijn omgeving waren zeer positief. Dat hielp wel, zegt Van Geffen. "Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb omdat er daardoor over gesproken is. Mensen beseffen nu veel meer dat er zoveel mensen in deze situatie zitten." Hij haast zich om eraan toe te voegen dat het de organisatie Quiet in Oss is geweest die het daadwerkelijk op de agenda heeft gekregen. "Zij hebben mij uitgedaagd, dus zij hebben dit voor elkaar gekregen."

Sociale media

Waren de reacties van mensen op straat vooral positief, iets anders was dat op de sociale media. Daar werd vooral schamper gereageerd op de duur van de actie. Een week leven van vijftig euro zou absoluut geen goed beeld geven van de dagelijkse zorgen en stress waar mensen die leven in armoede aan de lopende band mee te maken hebben. Van Geffen bevestigt dat, maar zegt ook zich vooral te hebben afgesloten voor al die negativiteit. "Ik had mij voorgenomen om niet te veel reacties te lezen. Gelukkig waren er ook positieve reacties, hoor."

Wat van Geffen het meest gemist heeft is de vrijheid om 'gewoon te doen waar hij zin in heeft'. "Gewoon de vrijheid om te kiezen. Wat zullen we eten vandaag, waar hebben we behoefte aan?" Vooral dat laatste viel hem rauw op zijn dak. "Het heeft mij ook letterlijk heel veel energie gekost. Met al dat fietsen. Vooral aan het einde van de week. Toen had ik het écht gewoon gehad."

Armoedebeleid

Het hele avontuur begon bij het vaststellen van het armoedebeleid voor de komende jaren. Met deze ervaring op zak is de wethouder nog zekerder van zijn zaak. "We hebben echt de goede thema's te pakken bij dit beleid. In de eerste plaats voorkómen dat schulden ontstaan en in de tweede plaats het bieden van perspectief. Mensen moeten wel uitzicht houden op betere tijden.

Van Geffen raadt het zijn collega's van harte aan, een week leven van 50 euro. "Ik denk dat het louterend werkt." Hij stipt het verspillingsgedrag nog eens aan. Hoeveel je aan ongebruikt voedsel gewoon in de prullenbak kan gooien aan het einde van de week. Iets wat deze week dus niet gebeurde.

"Aan het eind van de week hebben we het er echt wel over gehad. Het besef dat we het gewoon heel goed hebben met zijn allen. Dat is misschien wel de meest waardevolle les geweest."

