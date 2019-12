Man opgepakt die nog 22 maanden celstraf moet uitzitten

De politie heeft zondag een man (52) aangehouden die nog een jaar en tien maanden de cel in moest. Omdat zijn kenteken geregistreerd stond, kreeg de politie een melding toen de auto in Eindhoven gezien werd. Agenten vonden in de auto ook nog drugs en illegaal vuurwerk.

Rond half vijf besloten agenten de auto te onderscheppen in Heeze omdat de verdachte daar woont. Na een half uur konden ze de auto aan de kant zetten. Er bleek een 19-jarige man achter het stuur te zitten die onder invloed was van drugs. Hij werd positief getest op cocaïne en THC, een van de werkzame stoffen in cannabis.

Illegaal vuurwerk

Bij de doorzoeking van de auto vonden agenten op de achterbank en in de kofferbak veertig nitraten, drie stuks Cobra 6 en illegaal knalvuurwerk aan. De 19-jarige man is aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs en het bezit van illegaal vuurwerk. De verdovende middelen en het vuurwerk zijn in beslag genomen.

De 19-jarige bestuurder mocht natuurlijk niet verder rijden en regelde dat iemand anders de auto kwam ophalen. De politie hoopte dat dat de eigenaar van de auto zou zijn en dat bleek te kloppen. De 52-jarige man is aangehouden en moet nu zijn straf uitzitten.