'Boerenactie van woensdag heeft geen gevolgen voor bevoorrading supermarkten'

De vrees dat de bevoorrading van supermarkten woensdag in de problemen zal komen door de acties die boeren en bouwbedrijven, is niet terecht. Volgens de advocaat van actiegroep Farmers Defence Force zijn ze niet van plan om distributiecentra te blokkeren.

Dat zei de raadsman van de actiegroep maandag tijdens een kort geding in de rechtbank in Lelystad. Die zaak was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

Dynamische acties

De advocaat noemt de berichten over blokkades van distributiecentra tegenover het ANP 'nepnieuws'. "De acties zijn niet gericht op blokkades", zei hij. Volgens hem gaat het om 'dynamische acties'. Hij wil niet wilde zeggen wat die wel inhouden vanwege het 'verrassingseffect'. Duidelijk is wel dat de boeren van plaats naar plaats willen trekken. De advocaat zei dat enige overlast hierdoor niet is uit te sluiten.

Johan de Krom uit Etten-Leur, een van de drijvende krachten van Stichting Bouw in Verzet, sprak begin deze maand over 'een actie die premier Mark Rutte in zijn ballen zal raken'. "We gaan met heel Nederland. Alle boeren, alle bouwers... iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid hierin."

Dwangsom

De advocaat van het CBL wil dat de rechtbank een verbod oplegt op blokkades op last van een forse dwangsom. "Het lijkt er nu op dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend, maar dat klopt niet. Er zijn hele duidelijke aanwijzingen voor", zei de raadsman.

"Je kunt in dit land niet een ballonnetje oplaten en dan zeggen: haha, het was een grapje", aldus de advocaat van het Centraal Bureau Levensmiddelen die denkt dat de plannen een stuk serieuzer zijn dan wordt beoogd. Zo is er volgens hem ook al geoefend met korte acties in Noord-Holland. CBL vreest voor miljoenen euro's aan schade als distributiecentra worden geblokkeerd in de drukke week voor kerst.

Supermarktbranche

De boeren voeren al geruime tijd acties omdat ze het niet eens zijn met het kabinetsbeleid inzake de stikstofuitstoot en PFAS-normen. Voor het eerst zijn er nu ook acties gepland tegen de supermarktbranche om een beter verdienmodel af te dwingen.

LEES OOK:

Boeren en bouwwereld dreigen met nieuwe actie met 'tienduizenden' machines rond de kerst

Boeren slijpen de messen voor de keihardste actie ooit