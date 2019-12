Big Brabander is watching! Hoeveel beveiligingscamera's hangen er in jouw gemeente?

Dit is de top 3:

Den Bosch: 5.482 camera's.

Eindhoven: 3.478 camera's.

Helmond: 2.805 camera's.

De cijfers komen uit onderzoek van VPNgids, een vergelijkingssite voor online privacy, dat cijfers heeft opgevraagd bij de politie.

In de provincie Noord-Brabant staan bij de politie in totaal 36.134 beveiligingscameras geregistreerd. Dat komt neer op 1 camera voor iedere 70 inwoners. De meeste camera's per inwoner zijn in Veldhoven te vinden. Per 10.000 inwoners hangen daar 379 bewakingscamera's. Dat is 1 camera per 26 inwoners.

In Nederland staan 228.530 camera's geregistreerd:

80 procent is van bedrijven,

7 procent is van de overheid,

13 procent is van particulieren.

Het valt op dat in 35 procent van de Brabantse gemeenten geen camera's van de overheid hangen.