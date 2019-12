Rob schrikt wakker van fatale achtervolging: 'We maakten ons vooral zorgen om ons paard' [VIDEO]

Rob Hoekstra werd pas wakker bij de tweede klap. ''Mijn vrouw heeft twee klappen gehoord'', vertelt hij maandagochtend. ''Ik hoorde het gekraak van de auto die tussen de bomen terecht was gekomen.''

De politieachtervolging eindigt bij een weiland waar een paard van Hoekstra staat. "Geschrokken ben ik niet. We vroegen ons vooral af of het paard niet te veel geschrokken was."

Rob bleef in eerste instantie binnen. Zijn vrouw ging kijken wat er aan de hand was. Meteen zien ze overal politie, een ambulance en een helikopter. Toen Rob naar buiten ging, werd hij tegengehouden. Hij zag hoe het slachtoffer tevergeefs gereanimeerd werd.

Rob en zijn vrouw maakten zich vooral zorgen over hun paard.

Maandagochtend ging het onderzoek verder. Met een 3D-scan werd de plek van het ongeval in beeld gebracht. Bij daglicht was goed te zien hoe een auto achterstevoren in de berm stond, tussen de bomen. Volgens agenten werd het slachtoffer door de eerste klap uit de auto geslingerd.

Een tiental meter verderop stond een politieauto waarvan de linker voorkant in elkaar zat en de airbags uit het dashboard hingen. Het was niet de eerste keer dat buurtbewoners wakker werden van een dodelijk ongeval. In 2008 vond op dezelfde plek ook een ongeval met dodelijke afloop plaats. Ook toen met een gestolen auto.

