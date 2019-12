Tijdens de zoektocht naar landschappen van Lucas Gassel vindt Helmond 'de kers op de taart'

Lucas Gassel werd ergens aan het eind van de vijftiende eeuw in Helmond geboren. Later verhuisde hij naar Antwerpen dat toen het kunstencentrum van het Hertogdom Brabant was, en wellicht ook nog naar Brussel.

Internationaal is hij bekend als een van de eerste kunstenaars die landschappen schilderden. Zijn werken hangen nu in musea over de hele wereld. Er zijn ongeveer vijftien gesigneerde Gassels overgebleven en dan is er nog een rijtje waarvan vermoed wordt dat ze door hem zijn geschilderd.

Zoektocht naar Gassels

Het Helmonds Museum heeft vanaf maart een grote tentoonstelling met werken van Lucas Gassel. Curator Anna Koopstra reisde de wereld over om alle schilderijen van de Helmonder te vinden. “Een deel hangt in musea, maar een groot deel is privébezit. Daardoor weet je niet altijd waar de schilderijen zijn”, vertelt Koopstra.

Bekijk in de video hoe het schilderij gerestaureerd wordt. Tekst gaat verder na de video:

Anna Koopstra vond het schilderij in een privécollectie in Amerika. “Het was een keer op een veiling aangeboden. Via het veilinghuis vond ik de eigenaar”, vertelt ze over de zoektocht. “In eerste instantie wilde ik het vinden omdat ik het op de tentoonstelling wilde. Maar toen bleek dat het museum het werk kon kopen. Dat is helemaal de kers op de taart. Dat Helmond voor altijd een mooi schilderij van Lucas Gassel heeft.”

De tentoonstelling Lucas Gassel is vanaf 10 maar te zien in Museum Helmond.