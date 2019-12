Automobilist overleden na ongeval in Rucphen, weg bezaaid met brokstukken

ROOSENDAAL -

De bestuurder van een auto is overleden na een ongeluk op de Gastelsebaan in Rucphen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat de auto over de kop is geslagen: "De hele weg ligt bezaaid met brokstukken." Er zaten geen andere passagiers in de auto.