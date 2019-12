Vader maakt dodelijke val van trap na duw door zoon: één jaar celstraf voor mishandeling

Een zoon (26) die zijn vader (59) vorig jaar in hun huis in Eindhoven van de trap duwde, waarna die overleed, heeft een jaar celstraf gekregen voor mishandeling. De rechtbank was het niet eens met de officier van justitie die vond dat er sprake was van doodslag. “Hij heeft deze gevolgen niet gewild”, zei de rechter.

De verdachte gaf zijn vader vorig jaar november in hun huis in Eindhoven een duw waardoor hij van de trap viel. Zijn vader overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan de gevolgen. Maar volgens de rechter is er geen enkele aanwijzing dat de verdachte zijn vader opzettelijk om het leven wilde brengen of zwaar wilde verwonden.

Het is volgens de rechtbank ook niet zo dat er een grote kans is dat iemand komt te overlijden als hij van de trap valt. Wel dat iemand in dat geval gewond raakt. De zoon is volgens de rechter daarom ‘schuldig aan de fatale gevolgen van een val van de trap’ en niet aan doodslag.

Klappen over en weer

De verdachte en zijn vader kregen in november 2018 ruzie in de woonkamer van hun huis in Eindhoven. De ruzie ging over geld. Over en weer werden klappen uitgedeeld. Toen de verdachte daarna naar boven ging, waar zijn vriendin was, liep zijn vader achter hem aan de trap op. Bovenaan de trap hield de verdachte zijn vader tegen.

Terwijl hij op de overloop stond en zijn vader een paar treden lager op de trap, gaf hij zijn vader een duw waardoor hij zijn evenwicht verloor en achterover naar beneden viel. Het slachtoffer raakte door de val ernstig gewond aan zijn hoofd en overleed een aantal dagen later in het ziekenhuis.

Samen verlies verwerken

De dochter, broers en zussen van het slachtoffer brachten tijdens de behandeling van de zaak onder woorden hoe groot het gemis van hun dierbare is. Ook verklaarden ze nadrukkelijk dat zij ook met de verdachte meeleven en hopen hem weer snel in hun midden te kunnen opnemen om samen hun verlies te verwerken.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf meegewogen dat de verdachte zelf zwaar is getroffen door het overlijden van zijn vader. Al met al vindt de rechtbank een celstraf van een jaar op zijn plaats. Dat deze straf zo uitzonderlijk hoog uitvalt voor een mishandeling ligt met name aan de zeer ernstige gevolgen daarvan. Justitie eiste eerder vier jaar celstraf.