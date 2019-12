'Zo'n mailtje wil je echt niet sturen', klassen naar huis gestuurd of onbevoegden voor de klas

In tientallen plaatsen worden basisschoolleerlingen naar huis gestuurd, staan er onbevoegden voor de klas of worden leerlingen verdeeld over andere klassen. Dat blijkt uit het aantal meldingen dat Omroep Brabant heeft gekregen over het lerarentekort.

Omroep Brabant is twee weken geleden met het lerarenmeldpunt begonnen. Uit meldingen blijkt dat er zeven keer een klas naar huis is gestuurd. Tien keer heeft er iemand zonder lesbevoegdheid voor een klas gestaan. Soms is dat een conciërge of een ouder. Waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg, omdat het meldpunt nog niet lang open is en het meldpunt nog niet genoeg bekendheid heeft.

Vervanging regelen

Voor degene die de ziekmelding krijgt en vervanging moet regelen is het niet gemakkelijk: “Zo’n mailtje wil je echt niet sturen op zondagavond, dat de mensen hun kinderen niet naar school hoeven te sturen maandagochtend." Maar het is de realiteit voor in ieder geval zeven scholen in Brabant de afgelopen weken.

Opvallend is dat veel docenten zeggen dat het bij hun ‘gelukkig meevalt’. Maar als je doorvraagt, blijken er geregeld leerlingen verdeeld te worden over andere groepen of kan er nog ergens een gepensioneerde docent vandaan gehaald worden om in te springen.

Bezwaard

Leraren melden zich met grote tegenzin ziek, zo blijkt uit een belronde onder meerdere basisscholen, omdat ze weten dat het moeilijk is een vervanger te krijgen. Ze willen hun collega's niet opzadelen met een probleem en de kinderen moeten natuurlijk les krijgen.

Ook voelen leraren zich bezwaard om een melding te doen over het lerarentekort, omdat het zou voelen als ‘klikken’. Bij veel meldingen die ouders doen overheerst begrip voor de scholen. Die doen er alles aan om vervangers te vinden. Vaak komen leraren op hun vrije dag terug. Ook stagiaires die bijna zijn afgestudeerd wordt gevraagd of ze les komen geven.

52 Meldingen

In twee weken tijd heeft Omroep Brabant 52 meldingen over gekregen. In het overgrote deel van de daarvan worden leerlingen verdeeld over andere klassen of komt er een andere leraar met lesbevoegdheid voor de klas.

Het kabinet komt met noodmaatregelen in de grote steden, maar daar zijn de scholen in Brabant nog niet mee geholpen. Op 30 en 31 januari staat er weer een grote lerarenstaking gepland.