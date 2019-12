De trein rijdt langzamer en dus slaapt Dion uit Dorst een stuk beter

Na twee jaar bellen, klagen en praten is er dan eindelijk een maatregel die ook echt lijkt te werken. De treinen van de NS met een zogenoemde TRAXX-locomotief rijden op de Brabantroute vanaf dit weekend nog maar 115 kilometer per uur. En dat scheelt veel overlast. “Het gebonk is weg en dat maakt voor mijn nachtrust een groot verschil”, vertelt een uitgeslapen Dion van der Sanden.

Dion woont vlak bij de spoorwegovergang in Dorst. “Sinds april 2017 heb ik ineens allemaal scheuren in mijn huis.” Dion laat een muur zien bij hem op zolder. “Het begon daar in de hoek, maar ondertussen loopt de scheur helemaal tot hier”, wijst hij. Ook in de buitengevel zijn scheuren te zien en verwarming in zijn huis wordt extra ondersteund, omdat die ook is losgetrild.”

TRAXX

Het probleem is duidelijk, de zogenoemde TRAXX-locomotief. Die veroorzaakt bij de spoorwegovergangen trillingen. De NS en ProRail erkennen ondertussen het probleem en hebben allerlei maatregelen toegezegd. Een van de maatregelen is dat vanaf 15 december de Intercity met de TRAXX-locomotief vaart mindert bij Dorst.

Dion merkte zondagochtend meteen dat het werkt, toch is hij kritisch. “Het gaat om een proef van drie maanden. Dat is veel te kort naar mijn mening. In de zomer zijn de temperaturen hoger en zet de rails uit, dat kan veel verschil maken. Daarnaast mogen de treinen wel harder rijden als ze tijd hebben goed te maken. Het is de vraag hoe vaak dat het geval is?”

Harde knal

Andere buren merken ook dat de harde knal die er normaal is, er nu niet meer is. Maar dat er nog nog wel steeds trillingen zijn. “We zijn op de goede weg”, zegt Dion. “Maar we zijn er nog niet!”

