Trillingen op spoor Breda-Boxtel aangepakt, treinen gaan langzamer rijden

ProRail en NS willen nieuwe maatregelen testen om de overlast van trillingen op de Brabantroute tegen te gaan. Treinen gaan per 15 december minder hard rijden. De snelheid van de Intercity Den Haag - Eindhoven op het traject Breda-Boxtel gaat terug naar 115 kilometer per uur.

Het gaat om een proef. Metingen moeten uitwijzen of de daling voldoende effect heeft op afnemen van de trillingen. Daarnaast willen ze van de bewoners horen of ze het verschil ook ervaren. Vooral in Oisterwijk, Dorst en Rijen klagen omwonenden steen en been. Zij verenigden zich in de actiegroepen Oisterwijk Trilt, Dorst Trilt en Rijen Trilt.

Dagelijks nemen tienduizend reizigers de trein op dit traject. Zij zullen door de aangepaste snelheid een iets langere reistijd krijgen.

Schuim tussen de spoorstenen

ProRail neemt nog drie andere maatregelen die worden getest. Tussen de spoorstenen wordt een soort schuim gespoten, waardoor de bodemspanningen onder het grind lager moeten worden. Ook wordt een overweg met een betonnen bevloering vervangen door een bevloering met massief rubberen platen. De platen zijn minder stijf en hard dan beton.

Daarnaast wil ProRail een test gaan doen met een soort 'kussentjes' die onder de dwarsligger worden bevestigd, waardoor de trillingen zouden moeten afnemen.

Trillende huizen en slapeloze nachten

Bewoners van Dorst, Rijen en Oisterwijk hebben veel last van de trillingen door treinen op het spoor. Volgens hen veroorzaakt het spoorverkeer scheuren in de muren en zorgt het voor trillende huizen en slapeloze nachten. ProRail kreeg sinds 2017 veel meldingen van overlast.

Uit onderzoek blijkt dat de trillingen vooral worden veroorzaakt als een bepaald type reizigerstrein over de overwegen rijdt. Door stijfheid in de ondergrond ontstaat er extra oneffenheid, aldus de onderzoeksresultaten.

Wanneer de maatregelen ingevoerd worden, is nog niet aan te geven, stelt ProRail. In alle gevallen is het nodig om het spoor deels op te breken. Gekeken wordt of dit kan worden gedaan als er op het spoor al werkzaamheden zijn gepland, waardoor er sowieso al geen treinen rijden.

Bewonersavond

Woensdagavond is er een bewonersbijeenkomst in Dorst over de overlast. ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de betrokken gemeenten en de NS zijn daar ook bij. Ook verwachten de iniatiefnemers veel inwoners van Oisterwijk en Gilze.