Jenneke nummert de scheuren in haar huis: 'Oisterwijk is het nieuwe Groningen'

OISTERWIJK - Ze zijn de overlast van het spoor helemaal beu. De mensen van de pas opgerichte actiegroep Oisterwijk Trilt. Volgens de bewoners van de Spoorlaan veroorzaakt het spoorverkeer scheuren in de muren en zorgt het voor trillende huizen en slapeloze nachten. De vergelijking is dan ook snel gemaakt: "Wij zijn het nieuwe Groningen."

Jenneke Thijs woont al dertig jaar aan de Spoorlaan in Oisterwijk. Maar vooral de laatste paar jaar is er veel schade en overlast, zeg zij. De ellende begon nadat er twee jaar geleden werkzaamheden waren aan het spoor: "Er rijden nu veel meer treinen en ze rijden hard." Jenneke heeft de scheuren in de muren van haar huis genummerd. Van de woonkamer tot in de badkamer, het worden er steeds meer.

Schade claimen

Marcel Jansen woont in een oude monumentale graanmolen langs het spoor: "Toen ik hier twee jaar geleden kwam wonen was er nog niets aan de hand. Later is de ellende begonnen. Natuurlijk zijn er in een oud gebouw scheuren in de muren, maar door het treinverkeer wordt het echt alleen maar erger." Volgens Marcel doet ProRail er alles aan om het claimen van schade zo moeilijk mogelijk te maken.

Volgens ProRail ligt dat iets genuanceerder. "We zijn afgelopen zomer gestart met metingen langs het spoor", vertelt René Vegter. "We willen zo achterhalen waar de trillingen worden veroorzaakt en hoe het kan dat zoveel mensen er sinds een jaar last van hebben. Maar als blijkt dat de trillingen inderdaad veroorzaakt worden door het treinverkeer op het spoor, hebben we niet meteen een kant en klare oplossing. Rondom geluidsoverlast is allerlei regelgeving. Maar wat betreft overlast door trillingen, is dat er niet. Wij krijgen vanuit het Rijk op dit moment daarom geen financiële middelen om aanpassingen te doen."

Informatieavonden

Dinsdagavond komen de mensen die bij het spoor wonen bij elkaar om zich te beraden op stappen richting ProRail. De gemeente Oisterwijk zal ook aanwezig zijn op die bijeenkomst.

ProRail is er niet bij. "Wij delen binnen nu en een paar weken de resultaten van ons meetonderzoek met de buurtbewoners op een informatieavond", aldus Vegter. "Daar horen de bewoners binnenkort meer van. Dan kunnen we ook gaan kijken naar oplossingen."