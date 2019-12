Twee gewonden bij botsing op kruising in Den Bosch

Op de Hoge Poeldonk in Den Bosch zijn maandagavond op een kruising twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Een van de bestuurders zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumahelikopter bracht een arts naar de plek van het ongeluk. De bestuurder van een tweede auto raakte ook gewond en is in de ambulance behandeld. Het is niet duidelijk of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

De weg is na het politieonderzoek weer vrijgegeven.