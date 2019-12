Bouwers sluiten niet aan bij groot boerenprotest

De bouwers zullen woensdag in Brabant niet meedoen aan de grote protestactie van de boeren. Dit laat Johan de Krom uit Etten-Leur van protestgroep Grond in Verzet weten aan Omroep Brabant.

“Het past niet bij ons om heel Nederland plat te leggen”, motiveert De Krom die keuze. Daarnaast wil hij samen met zijn bouwcollega’s gesprekspartner blijven bij het kabinet om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen. “Ik denk dat je je krediet verliest als je met z’n allen de boel plat legt.”

Volgens De Krom is het echter niet uitgesloten dat een aantal individuele bouwpartijen wel aansluit bij protestactie van woensdag. Het gaat volgens hem om leden van de kleinere actiegroep Bouw in Verzet. “Zij hebben ons (Grond in Verzet) ook gevraagd aan te sluiten, maar dit doen we dus niet.”

Begrip

De Krom snapt goed dat de boeren weer in actie komen. “In Brabant wordt de bouw vlot getrokken en dat gaat ten koste van de boeren. Die voelen zich benadeeld en dat begrijp ik goed.”

De boeren voeren woensdag actie bij ruim veertig distributiecentra. In Brabant gaat het om negen locaties. Farmers Defence Force verwacht bij ieder distributiecentrum tussen de 250 en 1500 betogers.

Kort geding

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel heeft een kort geding aangespannen om de aangekondigde acties te verhinderen. Dinsdag doet de rechter uitspraak.

LEES OOK:

Boeren voeren woensdag actie bij negen distributiecentra in Brabant, dit zijn de locaties

Acties boeren gaan toch wel door ongeacht uitspraak rechter, verwachten supermarkten