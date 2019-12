Boeren voeren woensdag actie bij negen distributiecentra in Brabant, dit zijn de locaties

Boeren gaan woensdag actievoeren bij negen distributiecentra in Brabant. Dat meldt de NOS op basis van een brief die actiegroep Farmers Defence Force (FDF) naar de betrokken gemeentes heeft gestuurd.

Het gaat om distributiecentra in Den Bosch, Veghel, Breda (Jumbo), Tilburg (Albert Heijn), Etten-Leur (Lidl), Waalwijk (Spar), Best, Roosendaal (Aldi) en Oosterhout (Nettorama). In heel Nederland gaat het totaal om ruim veertig distributiecentra.

De gemeenten zijn ingelicht omdat demonstraties vooraf moeten worden aangemeld. FDF verwacht woensdag bij elk distributiecentrum zo'n 250 tot 1500 betogers, zo is te lezen in de brief aan de gemeentes. In de brief staat onder meer dat de boeren 'voor zo weinig mogelijk hinder' zullen zorgen tijdens de protesten.

Landbouw Collectief verbaasd

Een woordvoerder namens koepelorganisatie Landbouw Collectief laat maandagavond aan Omroep Brabant weten de lijst met locaties waar FDF woensdag actie wil gaan voeren 'met verbazing te hebben bekeken'. "Er gaat woensdag iets gebeuren", laat ze weten. Maar wat en waar precies kan ze maandagavond niet zeggen, omdat ze het nog niet weet. De lijst kan volgens haar 'een bliksemafleider zijn'.

Het enige dat de woordvoerder wel kan kan zeggen, is dat 'alle boeren woensdagochtend worden geïnstrueerd over wat er gaat gebeuren'. “Dat geldt ook voor de boeren van Farmers Defence Force”, geeft ze aan.

Kort geding

Aanvankelijk waren de geluiden dat de distributiecentra van verschillende supermarkten bezet zouden worden. Tijdens het kort geding in Lelystad bleek dat dat niet de bedoeling was.

De brancheorganisatie CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) spande een kort geding aan om de acties bij de distributiecentra te verhinderen. De uitspraak is dinsdag om elf uur.

Dynamische acties

De advocaat van FDF die ook is aangesloten bij het Landbouw Collectief, zei tijdens het kort geding dat de acties "dynamisch" zijn en dat de voedselbevoorrading niet wordt tegengehouden. De boeren willen van plaats naar plaats trekken en hebben daarvan melding gedaan bij diverse gemeenten. FDF was maandagavond niet bereikbaar om de acties te kunnen bevestigen.

Boeren voeren al enige tijd actie vanwege de regels voor de stikstofuitstoot en de PFAS-normen.