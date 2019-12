Jumbo neemt zeventien HEMA-winkels over in grote steden

Supermarktketen Jumbo neemt zeventien HEMA-winkels over in de grote steden. Tevens gaan zes stationszaken van HEMA producten uit het etenswarenaanbod van Jumbo leveren. HEMA-artikelen komen op hun beurt in de bijna zevenhonderd filialen van Jumbo te liggen, bijvoorbeeld glazen, pannen, drinkbekers en theedoeken.

Dit bevestigt HEMA na berichtgeving in het Het Financieele Dagblad en De Telegraaf. Beide bedrijven kondigden in november al aan dat ze zouden gaan samenwerken. Toen waren alle details nog niet uitgewerkt. De HEMA-filialen die overgaan naar Jumbo worden omgebouwd tot Jumbo-supermarkt. Het hele proces zal waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen.

Jumbo wil graag groeien in de grote steden. En in de stadscentra daarvan is het normaal lastig om locaties te vinden, vandaar dat dit een interessante deal is voor de super. HEMA kan de opbrengst van de panden goed gebruiken bij het terugdringen van zijn omvangrijke schuld. Die drukt al erg lang op de resultaten van het bedrijf. De ketens hebben geen financiële bedragen naar buiten gebracht.

Jumbo is erg bezig om de eigen marktpositie te versterken. Begin november opende het supermarktconcern het eerste filiaal in België, net over de grens bij Valkenswaard. Vorig jaar nam Jumbo 79 EMTÉ-supermarkten over van groothandel Sligro. Ook werd restaurantketen La Place overgenomen.

LEES OOK:

België zegt ‘hallo’ tegen Jumbo, maar wát is nou het succes van Nederlandse supers?

Jumbo ziet omzet stijgen door overname supermarkten van EMTÉ en restaurants van La Place