Jeroen Dona weet nog dat zijn jeugdheld Michael Jackson stierf, nu haalt hij z'n show naar Den Bosch

Jeroen Dona werkte destijds bij het theaterbedrijf van Verlinde, V&V Entertainment, waarvan hij later zelfs algemeen directeur werd. "De ober vertelde ons dat Jackson overleden was. Daar waren we toen echt door aangeslagen. Verlinde moest meteen weer naar Nederland vanwege RTL Boulevard en onze trip was meteen afgelopen."

'Thriller Live' staat al sinds januari 2009 op de planken in Londen. De show die dagelijks wordt opgevoerd in het Lyric Theatre op West End verhuist op 3 en 4 januari even naar Den Bosch. Jeroen Dona is directeur van de nieuwe concertzaal en wil veel meer van dit soort grote acts naar de Brabanthallen te halen.

'Heilige grond'

Dus kijkt Dona, als hij toch in Londen is om Thriller Live nog eens te bezoeken en daar een kijkje achter de schermen te nemen, met een schuin oog ook naar andere producties op West End.

Dona: "Dit is op theatergebied natuurlijk heilige grond en we willen bij Mainstage zo breed mogelijk programmeren. Wellicht doe ik hier nog inspiratie op, want ik geloof dat er hier nog wel meer shows staan die bij ons zouden passen. Dus gaan we binnenkort nog meer grote buitenlandse shows aankondigen."

Met Thriller Live wil Dona een traditie beginnen om gerenommeerde shows, bands en artiesten naar Den Bosch te halen die normaal gesproken alleen in het buitenland of de Randstad te zien zijn. De Michael Jackson-show is daar een voorbeeld van.

King of pop

"Dit is echt een fantastische show die hier al jaren volle zalen trekt. Ze gaan hier in Londen binnenkort verhuizen naar een ander theater en in die tussentijd komen ze dus even naar ons."

Thriller Live staat helemaal in het teken van Michael Jackson en heeft meer weg van een concert dan van een musical. Vier zangers en één zangeres vertolken afzonderlijk en gezamenlijk zijn nummers helemaal in de stijl van de 'King of pop'. Een groep dansers en danseressen en een live-band maken het spektakel compleet. Het is een eerbetoon aan Michael Jackson. Zijn excentrieke en controversiële levensstijl komt niet aan de orde, zegt Britt Quentin, één van de Michael Jackson-vertolkers.

"Nee, want we vieren de artiest Michael Jackson. De muziek die hij maakte, de nummers die hij schreef, de manier waarop hij danste, zijn iconische optredens en uitdossingen die hij had. Dat is wat we twee uur laten zien en horen. Michael Jackson behoort tot de buitencategorie van internationale artiesten. Dat is waar Thriller Live over gaat."

Thriller Live is met drie shows op 3 en 4 januari in Mainstage, de nieuwe concert- en evenementenhal in de Brabanthallen, te zien. Andere producties die daar gaan volgen zijn onder meer The Wall 40 Years, Oleta Adams en Kings of Darts met onder anderen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.