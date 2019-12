Farmers Defence Force roept boeren op acties bij distributiecentra uit te stellen

EINDHOVEN -

Farmers Defence Force (FDF) roept boeren dinsdag op om voorlopig af te zien van acties bij distributiecentra en supermarkten. De actiegroep gaat in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in Lelystad in een kort geding dat was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).