De Nagelkerkjes vieren kerst met 50.000 volgers: 'Waar wij zijn, is ook onze vlogcamera'

Met zelfgemaakte suikerspinsels en snoepkransjes toveren de kinderen de drie kale Nordmanns om tot mierzoete kerstbomen. Met de kerststal van de basiliek als buurman, kunnen ze natuurlijk met hun decoraties natuurlijk niet achterblijven. "Van mij mag het altijd wel kerst zijn", zegt Sofie die ondertussen met de camera gevolgd wordt door Stan. "We wisselen af en toe. Sofie en ik filmen het meest maar ook de kinderen kunnen aardig filmen", vertelt Jan.

Een huis vol

De familie Nagelkerke werd het afgelopen jaar landelijk bekend door de deelname aan het televisieprogramma 'Een Huis Vol'. Daarin werden grote gezinnen gevolgd. Inmiddels zijn ze met hun tienen: Jan (42), Sofie (40), Merel (14), Eline (13), Stan (12), Noud (11), Floor (9), Guusje (8), Madelief (5) en Junior (1).

De kerstboom wordt versierd met suikerspin en snoepkransjes

Toen de Nagelkerkjes niet meer op de buis te zien waren, kregen ze via Instagram en Facebook meer dan honderd verzoeken van hun fans om ook te gaan vloggen. "We hadden natuurlijk weleens van de video's van Enzo Knol gehoord, maar we wisten niet precies wat vloggen inhield. Toen zijn we maar begonnen om een paar keer onze dag op te nemen", zegt Jan.

Tienduizenden abonnees

Nu zo'n anderhalf jaar verder en meer dan vierhonderd video’s gepost, telt het YouTube-kanaal van de Oudenbossche bakkersfamilie bijna 50.000 abonnees. Iedere middag om vier uur zitten de fans klaar om hun belevenissen te volgen.

Maar de volgers hebben daar niet genoeg aan. Daarom beschrijft Sofie de dagelijkse hoogtepunten ook nog eens op Facebook en Instagram. Het voeden van de sociale media behoort inmiddels tot de dagelijkse routine. Sofie: "Overal waar wij gaan, is ook de camera. We bedenken niet wat we gaan doen, maar we zien wel wat de dag gaat brengen."

Enorm populair

De reacties op YouTube zijn lovend. Iedereen wil ook de eerste zijn die de video heeft gezien. "First, first typen ze dan in de comments op YouTube", zegt Sofie. En als we live zijn op Instagram schrijven ze snel: 'De vlog staat online, de vlog staat online'", roept Stan er snel achteraan.

Stan weet precies hoe hij mooie beelden voor de vlog moet maken. (Foto: Erik Peeters)

Het vloggen legt de bakkersfamilie geen windeieren. De populariteit van het gezin is in korte tijd naar een ongekende hoogte gestegen. Regelmatig staan ze op de rode loper van een filmpremière en nog veel vaker worden ze op straat door fans aangesproken voor een foto en een handtekening. "Of ze komen naar onze bakkerswinkel om broodjes te halen én met ons op de foto te gaan", zegt Sofie. Jan: "We hebben zelfs al een fandag gehad."

Kerst is gezelligheid

Toch voelt Jan zich nog altijd veel meer bakker dan vlogger. En dat is met de kerstdagen ook te merken. "Ik heb dan zoveel gewerkt in de bakkerij, dan is het alleen maar slapen", zegt hij met een glimlach. Voor Sofie is het wel een van de mooiste momenten van het jaar. "Ik vind de sfeer zo leuk met de lampjes en de gezelligheid. Als het allemaal in januari weer weg moet, vind ik dat zo kaal in huis.”

De verslaggever en cameraman van Omroep Brabant krijgen meteen een grote rol in de vlog. (Beeld: YouTube)

“Jongens we moeten nog even afsluiten”, roept Jan vlak voordat het hele stel aan tafel gaat. Of de verslaggever van Omroep Brabant het afscheidstekstje voor de vlog nog even kan filmen? Natuurlijk, geen enkel probleem. Dan gaat de camera weer aan en klinken de tien Nagelkerkjes in koor: “Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en fijne kerst allemaal. Houdoe!”