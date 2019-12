Jesse (14) herstelt van een hersenbloeding en krijgt kerstbezoek van vijf spelers van FC Den Bosch

Vrijkaartjes voor het hele gezin, een voetbalshawl in de favoriete kleuren en een reusachtige kerststol. Jesse van Rootseler genoot zichtbaar van het uitpakken van zijn cadeautje, maar wellicht nog het meest van de aanwezigheid van vijf spelers van FC Den Bosch daarbij. Het bezoek was bedoeld als een steuntje in de rug voor de 14-jarige supporter van hun club.

Want het heeft Jesse de afgelopen jaren niet meegezeten. In april 2017 kreeg hij uit het niets een hersenbloeding op school. Voor zijn leven werd gevreesd en uiteindelijk volgde een lange revalidatie waarbij hij beetje bij beetje opkrabbelde en zijn levenslust weer terug kreeg.

Maar de gevolgen van de hersenbloeding blijven merkbaar. Zijn korte termijn geheugen is zwaar beschadigd, hij kan weinig onthouden en ook zijn zicht is sterk achteruit gegaan.

Clublied lukt wel

Voor zijn hersenbloeding was hij een voetballiefhebber en dat is hij gebleven. Zelf voetballen zit er (voorlopig) niet in, maar naar het voetbal gaan wel. Dat doet hij regelmatig bij FC Den Bosch. Op vak R zingt hij dan luidkeels het clublied mee. Iets wat hij, wonderlijk genoeg volgens zijn ouders, wél kan onthouden.

"Ik vond dit echt tof. Ik ben al vaak naar wedstrijden geweest en dat die spelers nou bij mij op bezoek zijn betekent wel heel veel voor mij", aldus Jelle. Zijn vader vult aan: "Dit is bezoek doet ons wel wat. Heel speciaal, vooral voor Jesse. Hij geniet enorm van het voetbal bij FC Den Bosch. Jesse moet dealen met de beperkingen die hij heeft en dan is zo'n middag als deze heel fijn."

Onder de indruk

Danny Verbeek is een van de FC Den Bosch-spelers bij dit bezoek en is onder de indruk van de wilskracht van Jesse. "Het is enorm wat hem overkomen is en waar hij mee om moet gaan. Enorm heftig. Maar wat me echt raakte is hoe positief hij er mee omgaat. Als voetballer vind ik het geweldig dat we zo'n jongen blij kunnen maken met ons bezoek en een cadeautje."

Jesse is er vrijdagavond weer bij als zijn favoriete club het in De Vliert opneemt tegen Jong PSV. Met zijn nieuwe shawl om zijn schouders en luidkeels het clublied meezingend. Want die tekst zal hij niet vergeten.