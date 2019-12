Joris van Gool kan niet zonder muziek: 'Zonder oortjes is mijn dag verpest' [VIDEO]

RIJEN -

"Als ik niets bij heb om muziek te luisteren is mijn dag verpest. Ik heb dat nodig om in mezelf te keren", vertelt sprinter Joris van Gool (21). Al meerdere keren moest hij voor een wedstrijd nieuwe oortjes kopen, omdat hij ze vergeten was. Je zou misschien opzwepende muziek verwachten, maar Frank Sinatra helpt hem om zich volledig te focussen op zijn wedstrijd. In de video zie je de persoonlijke kant van de ambitieuze atleet.