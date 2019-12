Hans Smolders overleefde longkanker en beseft hoe bijzonder het is om samen kerst te vieren

“Ga dat maar eens aan je kinderen vertellen: ik heb kanker.” Smolders schiet bijna vol als hij dit moment terughaalt in zijn herinnering. "Ik heb twee heel lieve kinderen van rond de dertig. Als hun vader, thuiskomt met het woord kanker, is dat heel heftig."

Chocoladebollen

Smolders koos voor de optimistische insteek: "Ik ben toch maar gewoon chocoladebollen gaan halen. En ik heb gezegd: ik heb geluk, want er is iets aan te doen."

Afgelopen zomer, toen zijn collega’s met zomerreces gingen, ging Hans Smolders het ziekenhuis in. “Er is een stuk long weggehaald. Een stevige operatie. Daarna dachten we dat we ermee klaar waren. Maar de tumor zat niet in het stuk long dat verwijderd was. Dus de operatie moest worden herhaald. Er moest nog een stuk long worden weggehaald.” De tweede operatie lukte wel. En er waren geen uitzaaiingen. ‘ Een geluksvogel’, noemt Smolders zichzelf nu.

De dokter heeft Smolders wel gewaarschuwd: ga nou niet denken dat je in drie seconden van nul tot honderd komt. Bouw het op. En dus laat hij pas vanaf het nieuwe jaar zijn gezicht weer zien bij raadsvergaderingen.

Vol gas

Maar kaart een politiek onderwerp aan en hij gaat vol gas: "De gevestigde partijen zijn verantwoordelijk voor de massamigratie en de klimaatgekte. En de EU holt ons democratisch bestel uit." Voor wie eraan twijfelde: Smolders is geen spat veranderd.

In de hoek van zijn woonkamer staat een bureau. Daarboven hangt een schilderij met daarop Smolders' leven in een notendop. Afbeeldingen van ijshockey, koeltechniek, de gemeente Tilburg en natuurlijk Pim Fortuyn.

Schilderij in Hans Smolders' woonkamer.

Litteken

De moord op Fortuyn in 2002 gebeurde onder Smolders' ogen. En hij zorgde ervoor dat de moordenaar niet kon ontsnappen. "Een litteken op mijn ziel", zegt hij er nu over. Spreek Smolders over Fortuyn en je voelt de onvoorwaardelijke liefde voor zijn politieke voorbeeld. Deze ingrijpende gebeurtenis was de basis voor Smolders' politieke ambitie.

"Dat zo'n lieve man met zo'n zuivere visie als racist werd weggezet, heeft me diep geraakt. En het gaf me de kracht de politiek in te gaan. Want ik weet heus wel dat er leukere dingen zijn om succesvol in te worden. IJshockey bijvoorbeeld. Maar ik vind dit noodzakelijk."

Hans Smolders op het ijs voor Tilburg Trappers.

Deze kerstdagen zal Smolders intensiever beleven dan andere jaren. "Lekker bij elkaar zijn, eten met elkaar. Wat eerst heel normaal was. Ik zit nou nog in een fase dat je je dat elke dag beseft hoe bijzonder dat is. En het is maar goed dat je daar niet te zwaar aan tilt, want het leven gaat gewoon verder. Maar ik zit nou nog wel in een fase dat ik dat elke dag besef."